Вологодские полицейские подарили Деду Морозу ёлку из погон

Необычный подарок теперь займёт почётное место в одной из комнат терема волшебника.

В Вологодской области полицейские поздравили Деда Мороза из Великого Устюга с днём рождения и подарили ему ёлку из погон. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД России.

— Действующие полицейские и ветераны органов внутренних дел собрали неиспользуемые погоны от младшего сержанта до генерала, а затем изготовили из них оригинальную ёлку. В основании конуса расположили знаки различия рядового состава, за ними к вершине младшего, среднего и высшего офицерского состава, — говорится в сообщении.

А вот вместо звезды или наконечника макушку ёлки украсила эмблема УМВД РФ Вологодской области.

Отметим, что в Великом Устюге с 14 ноября начинаются массовые трёхдневные гулянья в честь дня рождения самого главного зимнего волшебника страны. Кульминация праздника состоится 18 ноября, когда в регионе пройдёт главное праздничное шоу и по старой традиции зажгутся огни на первой новогодней ёлке.