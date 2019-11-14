Путин считает, что группа БРИКС превзошла формат G7

Президент России Владимир Путин усомнится в высказанной журналистами точки зрения о том, что о группе БРИКС вспоминают только в дни встреч лидеров стран объединения.

По мнению российского лидера, по мере изменения ситуации в экономике роль БРИКС будет расти.

— БРИКС уже превзошёл "семёрку" [формат G7] по паритету покупательской способности, — сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин сейчас подводит итоги двухдневного саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), который только что завершился в Бразилиа. Лайф ведёт прямую трансляцию.