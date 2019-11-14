Адвокат доцента-расчленителя из СПбГУ рассказал о "мистических" версиях убийства

Сам подозреваемый хочет извиниться перед всем обществом, когда у него появится такая возможность.

Адвокат доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей молодой аспирантки, дал Лайфу новые комментарии в отношении этого дела. Он отметил, что версий много, больше десяти, присутствуют даже мистические. Александр Почуев рассказал, что такая молодая девушка могла жить с мужчиной в возрасте только по большой любви, а сам подозреваемый про ссору не говорит.

— Сейчас обострение у людей, приходят сообщения, что некоторые могли подтолкнуть к этому, — сказал правозащитник. Он также добавил, что не исключается версия самооговора, несмотря на то, что его подзащитный дал признательные показания, защита обязана её рассматривать.

Александр Почуев рассказал, что Соколову в изолятор временного содержания привезли очки, а на избрании меры пресечения их вообще не было, подозреваемый не мог даже читать. Ему также передали книгу "Этногенез" Гумилёва, а сам доцент попросил ещё историческую и духовную литературу.

Олег Соколов хочет извиниться перед всем обществом, когда у него появится такая возможность, он сможет это сделать на суде. Он ещё не знает, что уволен из СПбГУ. Правозащитник добавил, что они с его подзащитным не будут жаловаться на следственные действия, однако некоторые факты неправильно интерпретируют СМИ.

Напомним, Олега Соколова задержали 9 ноября. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки. Позже доцент СПбГУ признался в совершении убийства своей сожительницы — Анастасии Ещенко. В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мать доцента-расчленителя рассказала об отношениях её сына с погибшей. По её словам, пара постоянно ссорилась на почве ревности Анастасии к детям историка от предыдущего брака.