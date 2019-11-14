Путин — о возможной встрече с Зеленским: Чего суетиться?

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, каковы перспективы "нормандского формата" или встречи тет-а-тет с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Говоря о том, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил свою страну в качестве нейтральной площадки для встречи глав России и Украины, Путин напомнил, что бывший казахстанский лидер — опытный политик, долгое время живший на Украине.

— Он (Назарбаев. — Прим. Лайфа) исходил из того, что Украина должна искать счастье не за горами: за морем телушка — полушка, но дорог перевоз. Знаете пословицу такую? — отметил Путин.

О встрече в "нормандском формате" речь [сейчас] не идёт. <...> Если будем встречаться, то чего суетиться и бегать на неподготовленные встречи? В этом не заинтересован ни я, ни Зеленский. Мы с ним [находимся] в контакте, по телефону разговариваем Президент России Владимир Путин

Ранее глава РФ ответил на вопрос Лайфа о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом.