Путин рассказал о причинах хаоса в Латинской Америке

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС ответил на вопрос журналистов о так называемой латиноамериканской весне.

— На мой взгляд, в каждой стране свои причины. В основе всегда лежат проблемы социально-экономического характера. Какая-то неустроенность, не решённые вовремя проблемы. Но есть и элементы вмешательства извне. Однако они всегда возникают там, где есть внутренние сложности, — считает российский лидер.

По мнению Путина, специфика проблем в каждой стране своя.

— Когда я смотрю, что происходит в Боливии, вот что я думаю: власти нет совсем. Действующие власти от неё отказались. <...> Фактически власти нет, без власти [Боливия] напоминает Ливию. Хотя нет прямого вооружённого вторжения извне, страна всё же на пороге хаоса, — отметил российский лидер, добавив, что это является тревожным сигналом.

Надеемся, что здравый смысл и понимание интересов людей, ответственность за положение граждан своих государств возобладает над какими-то личными или групповыми политическими партийными амбициями и в этих странах настанет упокоение Президент России Владимир Путин

Именно поэтому, отметил Путин, Россия выступает против прямого вмешательства других стран, как, например, в Венесуэлу. По убеждению российского лидера, граждане должны сами решать будущее своей страны.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес 10 ноября подал в отставку из-за массовых протестов, связанных с его переизбранием. После этого второй вице-спикер палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес заявила, что берёт на себя обязанности президента.

Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии