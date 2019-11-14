В Иркутской области мужчина ударил ножом и сжёг бизнесвумен — видео

В Иркутской области следственные органы завершили расследование в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве бизнесвумен.
По данным регионального следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к работавшей на территории ритуального комплекса в Усть-Илимске 47-летней предпринимательнице. 27 мая текущего года он нанёс ей несколько ножевых ранений, затем посадил в личный автомобиль и вывез на территорию лесного массива.
Там злоумышленник поджёг машину с находящейся внутри раненой женщиной. На кадрах видно, что автомобиль полностью сгорел, оплавились даже некоторые металлические детали.
Сам обвиняемый заявил, что причиной преступления стала обида на бизнесвумен: она якобы выругалась в адрес мужчины нецензурной бранью.
Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Дело направлено в суд для рассмотрения.
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