В Иркутской области мужчина ударил ножом и сжёг бизнесвумен — видео

Преступление было совершено в конце мая этого года. Автомобиль с пострадавшей мужчина поджёг, а сам скрылся с места происшествия.

В Иркутской области следственные органы завершили расследование в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве бизнесвумен.

По данным регионального следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к работавшей на территории ритуального комплекса в Усть-Илимске 47-летней предпринимательнице. 27 мая текущего года он нанёс ей несколько ножевых ранений, затем посадил в личный автомобиль и вывез на территорию лесного массива.

Там злоумышленник поджёг машину с находящейся внутри раненой женщиной. На кадрах видно, что автомобиль полностью сгорел, оплавились даже некоторые металлические детали.

Сам обвиняемый заявил, что причиной преступления стала обида на бизнесвумен: она якобы выругалась в адрес мужчины нецензурной бранью.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Дело направлено в суд для рассмотрения.