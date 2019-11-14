Под Петербургом 12-летняя девочка родила ребёнка от своего отчима

Юная роженица и малыш сейчас проживают у биологического отца школьницы, поскольку её мать злоупотребляет алкоголем и ведёт асоциальный образ жизни.

В Ленинградской области двенадцатилетняя девочка родила ребёнка от своего отчима, теперь мужчина предстанет перед судом за совращение малолетней, об этом сообщило ГСУ СКР по региону.

Одиннадцатилетняя падчерица подверглась сексуальному насилию с его стороны. Её беременность установили на позднем сроке, после чего 37-летнего гражданина среднеазиатской республики заключили под стражу.

Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Дело направлено в суд.

Девочка родила ребёнка в перинатальном центре в Гатчине. Всё прошло хорошо, малыш здоров, его юная мать тоже. Сейчас они проживают у её биологического отца, опека решила не оставлять школьницу по месту жительства матери, поскольку та ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале адвоката подозревают в растлении падчерицы.