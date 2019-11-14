Путин — о реверсе газа на Украине: Чушь, сапоги всмятку

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита группы БРИКС ответил на вопрос о газовых контрактах с Украиной, истекающих в этом году.

— Что касается Украины... Риск прекращения транзита существует. <...> Мы готовы работать и по транзиту, и по поставкам на саму Украину. Причём по ценам ниже тех, по которым Киев получает российский газ, но по реверсу со стороны Европы. Хочу, чтобы было понятно. Не может быть никакого реверса. Газ не может идти полтрубы в одну сторону, а по другой половине — в другую. Чушь. Сапоги всмятку, — сказал Путин.

Ранее российский лидер ответил на вопрос о том, каковы перспективы "нормандского формата" или встречи тет-а-тет с украинским президентом Владимиром Зеленским.