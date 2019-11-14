В Финляндии в сауне одновременно попарились представители 101 национальности

Это мероприятие вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое совместное посещение бани.

В Финляндии установили рекорд по одновременному пребыванию в сауне людей разных национальностей.

Представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал момент, когда баню одновременно посетили представители 101 национальности.

Всем участникам совместного похода необходимо было иметь при себе купальный костюм и документы. Находиться в парной нужно было не более пяти минут.

Мероприятие состоялось на острове Суоменлинна в самой большой в мире растапливаемой дровами сауне Финской морской академии, куда посетители могли добраться на речном трамвайчике.