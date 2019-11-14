В Финляндии в сауне одновременно попарились представители 101 национальности

В Финляндии установили рекорд по одновременному пребыванию в сауне людей разных национальностей.
Well done @HAAGAHELIAamk for getting the #Guinness #worldrecord on most nationalities in a #sauna! @SuomenlinnaWHS sauna is just the place for this. #myhelsinki #Finland https://t.co/A78a6lVDlG— Kirsi Korhonen (@Kirsi_Ko) November 14, 2019
Представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал момент, когда баню одновременно посетили представители 101 национальности.
Всем участникам совместного похода необходимо было иметь при себе купальный костюм и документы. Находиться в парной нужно было не более пяти минут.
Мероприятие состоялось на острове Суоменлинна в самой большой в мире растапливаемой дровами сауне Финской морской академии, куда посетители могли добраться на речном трамвайчике.
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