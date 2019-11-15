Водительское удостоверение Брежнева ушло с молотка за 1,5 миллиона рублей

Водительские права генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева продали на аукционе "Литфонда" за 1 миллион 550 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Удостоверение габаритами 10,5 × 7,5 см в отличном состоянии. Документ надёжно заламинирован и ничуть не испортился с момента выдачи в 1976 году. Разумеется, он давал Брежневу право на управление любой категорией транспорта.
Также в лот входил талон предупреждений ГАИ. Никаких отметок, конечно же, на нём нет — значит, водитель нарушений не совершал.
Документ был выдан 10 декабря 1976 года, почти в день 70-летия генсека. Как рассказал организаторам аукциона сдатчик водительского удостоверения, права Брежнева — не более чем "шуточный подарок" от Министра МВД Николая Анисимовича Щёлокова.
Ранее водительское удостоверение хранилось на даче Леонида Ильича. В 1991 году, когда мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача перешла в его пользование, а все документы и вещи, находившиеся там, стали достоянием рынка.
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