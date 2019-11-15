Водительское удостоверение Брежнева ушло с молотка за 1,5 миллиона рублей

Документ давал Леониду Ильичу право на управление любым видом транспорта. Сдатчик документа утверждает, что это был всего лишь шуточный подарок генсеку.

Водительские права генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева продали на аукционе "Литфонда" за 1 миллион 550 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Удостоверение габаритами 10,5 × 7,5 см в отличном состоянии. Документ надёжно заламинирован и ничуть не испортился с момента выдачи в 1976 году. Разумеется, он давал Брежневу право на управление любой категорией транспорта.

Также в лот входил талон предупреждений ГАИ. Никаких отметок, конечно же, на нём нет — значит, водитель нарушений не совершал.

Документ был выдан 10 декабря 1976 года, почти в день 70-летия генсека. Как рассказал организаторам аукциона сдатчик водительского удостоверения, права Брежнева — не более чем "шуточный подарок" от Министра МВД Николая Анисимовича Щёлокова.

Ранее водительское удостоверение хранилось на даче Леонида Ильича. В 1991 году, когда мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача перешла в его пользование, а все документы и вещи, находившиеся там, стали достоянием рынка.