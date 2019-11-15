Ещё один подросток скончался в больнице после стрельбы в школе в Калифорнии

Скончалась вторая жертва стрельбы в школе Saugus в Санта-Кларита (штат Калифорния) — 14-летний подросток. Об этом сообщил шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева в "Твиттере".
I’m saddened to report that we have confirmed a total of two fatalities this morning. One female and one male. We will release more information as it becomes available. pic.twitter.com/pYfKjnWTBN— Alex Villanueva (@LACoSheriff) 14 ноября 2019 г.
Ранее СМИ заявляли о смерти одного человека. Ещё пятеро пострадали, двое находились в больнице в критическом состоянии.
Напомним, 14 ноября неизвестный открыл стрельбу в школе Saugus в городе Санта-Кларита (юг Калифорнии). В связи с происшествием в нескольких близлежащих школах приостановили занятия. Учащихся эвакуировали. На данный момент о судьбе стрелка информации нет.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram