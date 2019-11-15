Ещё один подросток скончался в больнице после стрельбы в школе в Калифорнии

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Фото © Twitter / People's Daily, China

Скончалась вторая жертва стрельбы в школе Saugus в Санта-Кларита (штат Калифорния) — 14-летний подросток. Об этом сообщил шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева в "Твиттере".

Ранее СМИ заявляли о смерти одного человека. Ещё пятеро пострадали, двое находились в больнице в критическом состоянии.

Напомним, 14 ноября неизвестный открыл стрельбу в школе Saugus в городе Санта-Кларита (юг Калифорнии). В связи с происшествием в нескольких близлежащих школах приостановили занятия. Учащихся эвакуировали. На данный момент о судьбе стрелка информации нет.

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