Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за ситуации с правозащитной организацией

Замминистра иностранных дел попросил ответить, почему оказывающая гуманитарную помощь НКО была признана в России нежелательной.

Посла РФ в Чехии Александра Змеевского вызвали в Министерство иностранных дел страны в связи с запретом в России чешской некоммерческой правозащитной организации "Человек в беде". Об этом сообщил глава МИД Чехии Томаш Петршичек на своей странице в "Твиттере".

— Ситуация вокруг организации "Человек в беде" требует быстрой реакции. Российский посол был приглашён в МИД Чехии уже сегодня. Я не хотел, чтобы всё откладывалось до моего возвращения из-за рубежа. Когда я вернусь, будем координировать дальнейшие шаги, в том числе на международном уровне, — отметил он в сообщении.

Поскольку сам глава чешской дипломатии находится в загранпоездке, российского посла принял замминистра Мартин Повейшил. Он подчеркнул, что успешная организация занимается гуманитарными вопросами в более чем 50 странах мира, и попросил объяснений, почему она признана нежелательной в РФ.

"Человек в беде" — чешская некоммерческая неправительственная организация, расположенная в Праге, осуществляющая проекты по оказанию гуманитарной помощи, долгосрочному развитию и по правам человека в кризисных регионах на международном уровне. 12 ноября Минюст России включил её в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.