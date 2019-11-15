Мать девочки с "маской Бэтмена" рассказала о ходе операций в России

У Луны Феннер из США необычное заболевание — большое родимое пятно на лице. Сейчас его удаляют в одной из клиник Краснодара.

Луне Феннер — девочке с "маской Бэтмена", опасным родимым пятном на лице — сделали две операции в Краснодаре. Её мать, Кэрол Феннер, рассказала об их результатах в беседе с телеканалом "360".

— Луне сделали уже две операции. Вторая проходила на том же месте, на лбу, но она, скорее, была косметической. Во время первой операции доктор убрал невус [тёмное родимое пятно], а во время второй попытался сделать кожу Луны более мягкой, работал над её текстурой, — рассказала мать девочки.

Родители с девочкой находятся в России с 24 октября. В США от маленькой пациентки отказались, заявив, что делать операцию при подобной степени заболевания очень опасно.

Кэрол также призналась, что пока не может судить о результатах лечения. С ребёнка ещё не сняли повязку, скрывающую большую часть лба. Она защищает кожу девочку от различных бактерий.

Снять повязку должны 19 ноября, но результат будет виден только спустя шесть-восемь месяцев. Однако и сейчас повязка немного слетает с головы малышки, а её мать уже успела заметить изменения.

— Я уже видела небольшой белый кусочек! Мы также надеемся, что рубцевание пройдёт хорошо, — поделилась Кэрол.

Однако сейчас врачи решили сделать паузу в лечении. Дело в том, что на ногах девочки обнаружили несколько опасных невусов. Хирург удаляет их каждую неделю и будет заниматься этим до конца ноября. После курса операций семье разрешили отправиться домой, в Майями.

— Боже мой, сейчас просто безумно холодно в России! В Краснодаре нет снега, но всё равно очень холодно. Но в худший погодный период мы будем в Майами, так что я в порядке. Планируем поехать в Майами, увидеть папу Луны и вернуться сюда на ещё на полгода, — посетовала Кэрол.

Она также выразила беспокойство из-за визы: мать девочки не уверена, что им разрешат въезд на столь длительный срок. Визу, как правило, дают только на три месяца. По прибытии в Россию в январе Кэрол планирует связаться с Посольством США в РФ, чтобы получить продление документа.

Сейчас мама с девочкой большую часть времени проводят в квартире из-за холодов, постоянных операций и отсутствия друзей в России. Кэрол призналась, что её моральные силы на исходе, а вот сама девочка грустить не намерена.

— Луна очень активный ребёнок! На прошлой неделе доктор сделал ей шесть уколов анестезии в место, где у неё был невус, а она вышла из комнаты смеясь! — поделилась Кэрол Феннер.

Как Лайф сообщал ранее, малышка Луна родилась с обширным родимым пятном почти на всю поверхность лица. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) врачи из США предложили удалять лазером — таких операций может потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения.