В Тбилиси участники оппозиционного митинга разбили палатки у здания парламента

2

Митингующие требуют пересмотра конституции, назначения внеочередных выборов и отставки правительства.

В столице Грузии представители оппозиции вышли на митинг после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию о переходе от смешанной системы парламентских выборов к пропорциональной. Они требуют внеочередных выборов и установили несколько палаток на проспекте Руставели, сообщает РИА "Новости".

— Это знак того, что мы не собираемся расходиться до выполнения требований, в частности до назначения внеочередных выборов и отставки правительства, — сказал один из участников митинга, Бесо Брегвадзе.

Центральный проспект города перекрыт, на месте дежурит полиция. Часть протестующих уже покинула проспект, но ожидается, что они вновь соберутся в пятницу вечером. Однако некоторые по-прежнему остаются на акции протеста.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/expatua" target="_blank">expatua.com‏</a></p>

Парламент Грузии в октябре начал работу над внесением поправок в конституцию, однако на голосовании по вопросу перехода в 2020 году от смешанной пропорциональной одномандатной к пропорциональной избирательной системе решение так и не было принято.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×