В Тбилиси участники оппозиционного митинга разбили палатки у здания парламента

After #georgianparliament didn't approve the change to a full-proportional election system as it was agreed on after heavy #protests in 06/2019, another demonstration is taking place on #RustaveliAvenue in #Tbilisi expressing anger over ruling #georgiandream party & #ivanishvili pic.twitter.com/j2bRCB5z97— FelixWeiß (@eurospektive) 14 ноября 2019 г.
В столице Грузии представители оппозиции вышли на митинг после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию о переходе от смешанной системы парламентских выборов к пропорциональной. Они требуют внеочередных выборов и установили несколько палаток на проспекте Руставели, сообщает РИА "Новости".
— Это знак того, что мы не собираемся расходиться до выполнения требований, в частности до назначения внеочередных выборов и отставки правительства, — сказал один из участников митинга, Бесо Брегвадзе.
Центральный проспект города перекрыт, на месте дежурит полиция. Часть протестующих уже покинула проспект, но ожидается, что они вновь соберутся в пятницу вечером. Однако некоторые по-прежнему остаются на акции протеста.
Парламент Грузии в октябре начал работу над внесением поправок в конституцию, однако на голосовании по вопросу перехода в 2020 году от смешанной пропорциональной одномандатной к пропорциональной избирательной системе решение так и не было принято.
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