В Воронежской области мать избивала больного двухлетнего сына за плач

В настоящее время малыш находится в социальном учреждении, а родительнице-садистке грозит до семи лет тюрьмы.

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело в отношении матери, которая избивала своего больного двухлетнего ребёнка за то, что он часто плакал и капризничал, сообщает СУ СКР по региону.

Жительница Калачеевского района истязала сына с седьмого августа по 12 сентября 2019 года, нанося ему многочисленные удары руками в область головы и туловища.

В настоящее время малыш находится в социальном учреждении, матери-садистке его не отдадут. Ранее она уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего.

Против 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по пункту "г" ч. 2 статьи 117 УК РФ (истязание), ей может грозить до семи лет лишения свободы.