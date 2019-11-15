Киану Ривз сыграл перекати-поле в мультфильме про Губку Боба

Голливудский актёр Киану Ривз появился в новом трейлере полнометражного мультфильма о Губке Бобе "Губка в пути", опубликованном на официальном YouTube-канале Paramount Pictures. В ленте кинозвезда сыграл эпизодическую роль перекати-поля.

Художники не стали изображать Ривза в графике и просто вставили его лицо в нарисованное растение. Морским обитателям он представляется Сейджем, просветлённым монахом.

В мультфильме Губке Бобу предстоит отправиться на поиски своего домашнего любимца, улитки Гэри. В этом ему поможет его лучший друг — морская звезда Патрик. Приятелям предстоит пройти через множество препятствий, в том числе Атлантик-Сити — столицу подводной ночной жизни.

Ранее сообщалось о том, что Киану Ривз вышел в свет со своей новой возлюбленной. Ею оказалась 46-летняя художница Александра Грант.