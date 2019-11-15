Бывшие мужья смогут прожить в таком месте год, за это время они должны найти постоянную работу и крышу над головой.

В Италии откроются приюты для разведённых мужчин, где они смогут получить помощь и крышу над головой в кризисной ситуации, сообщает "Российская газета".

Зачастую после развода всё имущество остаётся женщине и детям, а представители сильного пола вынуждены примыкать к бедной категории населения и выплачивать алименты экс-супруге и потомству, поскольку те имеют право на сохранение того же уровня жизни, что и в браке.

Таким образом, бывший муж должен платить ежемесячно очень крупную сумму, что порой оказывается непосильным. У него не остаётся средств на оплату съёмного жилья, мужчинам приходится ночевать у знакомых или в машине.

Число таких разводов в Италии увеличивается каждый год. Местные власти начали больше уделять внимание данной проблеме, которая стала очень острой и может приобрести государственный масштаб. В приютах, созданных волонтёрами христианских организаций, разведённые могут прожить один год. За это время они должны найти работу и обзавестись жильём.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Совфеде предложили способ "поделить" детей после развода.