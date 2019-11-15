Адвокат доцента-расчленителя — о состоянии подзащитного: Может потерять рассудок

При этом он добавил, что для того, чтобы сохранить психоэмоциональное состояние Соколова, ему не рассказали даже об увольнении из СПбГУ.

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, рассказал о состоянии своего подзащитного.

— Есть большая доля вероятности, что он может потерять рассудок, — цитирует Александра Почуева телеканал "360".

Он также отметил, что Соколов остался один на один со своей личной трагедией и даже не может пообщаться ни с кем, кроме защиты и тюремных охранников.

Почуев рассказал, что, несмотря на эмоциональное состояние, доцент всё-таки сотрудничает со следствием. По словам адвоката, обвиняемый участвует во всех следственных действиях, периодически срываясь на слёзы.

При этом он выразил довольство тем, что в камере преподавателя нет телевизора или радио, поэтому он не может узнать, как его дело освещается в СМИ. Не рассказали обвиняемому и о его увольнении из СПбГУ. Таким образом сторона защиты старается сохранить психоэмоциональное состояние Соколова.

Ранее сообщалось, что доцент "сквозь слёзы" признался в убийстве. Таким образом он пренебрёг своим конституционным правом не давать показания против себя самого.

В понедельник, 11 ноября, суд вынес решение об аресте на два месяца Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней сожительницы. Преподавателя задержали 9 ноября, в его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки, а в квартире — другие останки погибшей. Адвокаты Соколова настаивают на том, что домашний арест помог бы обвиняемому стабилизировать его эмоциональное состояние.