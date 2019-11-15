Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Швейцарец Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

Матч, продолжавшийся один час 14 минут, завершился со счётом 6:4, 6:3. Федерер показывал высокий результат на протяжении всей игры и вышел в полуфинал соревнований.

Также был назван лучший игрок сезона, им стал испанец Рафаэль Надаль, который займёт первую строчку в турнирной таблице пятый раз в своей карьере.

В сентябре Надаль победил российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open, но назвал его лучшим среди молодого поколения.