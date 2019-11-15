Собянин посетил экоферму, построенную на месте табачной фабрики в Москве

Теперь в одном из самых загрязнённых в прошлом районов столицы выращивают зелень и салаты.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил городскую экоферму, открывшуюся на месте бывшей табачной фабрики на Каширском шоссе. Глава столицы отметил, что такие фермы являются новым трендом в сельском хозяйстве. Об этом сообщает ТВЦ.

На ферме вертикальным способом выращивают всевозможные виды салатов, пряных трав и микрозелени. В современных экотеплицах растения получают все необходимые вещества и минералы, а солнечный свет имитируется с помощью нескольких световых спектров.

При обработке грядок не используют пестицидов или ядохимикатов — растения живут практически в стерильных условиях, поэтому никакие сорняки в землю попасть не могут. Для удобрения здесь используются только органические вещества.

"Климатические условия" на ферме контролируются из одного кабинета. С помощью управления влажностью и освещением здесь можно создать до десяти видов климата — от холодного до самого жаркого. Благодаря таким технологиям вскоре на экоферме можно будет выращивать тропические фрукты.

— Фабрика не только по производству зелени, но и по производству кислорода, потому что она выделяет кислорода столько, сколько, например, парк "Лефортово" — средний парк Москвы, — отметил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул экономичность производства: если выращивать зелень в пределах города, отпадает необходимость в затратах на её перевозку. По словам мэра, в будущем такая технология позволит обеспечивать производство до 40% салатов, поставляемых на стол москвичей.

К 2020 году на экоферме планируют ввести в эксплуатацию ещё более пяти гектаров посевных площадей. Таким образом там смогут выращивать не только зелень, но и ягоды и овощи.