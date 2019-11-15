Во Франции из-за сильных снегопадов более 200 тысяч домов остались без света

По всей стране объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков и обледенения.

Première grosse chute de neige... Environ 50 cm depuis midi. C'est beau et c'est si calme et silencieux. pic.twitter.com/kmUeQUAdPl — jeunes La Salette (@JeunesLaSalette) 14 ноября 2019 г.

Во Франции около 200 тысяч домов остались без электроэнергии из-за сильных снегопадов, сообщил телеканал BFMTV.

Грузовикам запретили движение по магистралям из-за обледенения и заносов, людей призвали не выходить на улицу без особой надобности. Местные СМИ сообщили, что снегопад повалил ЛЭП в департаменте Ардеш, а в Изере рухнувшее под грузом снега дерево убило водителя, который пытался расчистить дорогу.

14 ноября одиннадцать департаментов на востоке и юго-востоке страны получили штормовое предупреждение из-за раннего похолодания и сильных осадков.

Ранее Лайф сообщал, что конце октября мощный снегопад оставил без электричества район в Алтайском крае.