Во Франции из-за сильных снегопадов более 200 тысяч домов остались без света

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По всей стране объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков и обледенения.

Во Франции около 200 тысяч домов остались без электроэнергии из-за сильных снегопадов, сообщил телеканал BFMTV.

Грузовикам запретили движение по магистралям из-за обледенения и заносов, людей призвали не выходить на улицу без особой надобности. Местные СМИ сообщили, что снегопад повалил ЛЭП в департаменте Ардеш, а в Изере рухнувшее под грузом снега дерево убило водителя, который пытался расчистить дорогу.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/souleybruh" target="_blank"><strong><ins>Souleyman</ins></strong></a></p>

14 ноября одиннадцать департаментов на востоке и юго-востоке страны получили штормовое предупреждение из-за раннего похолодания и сильных осадков.

Ранее Лайф сообщал, что конце октября мощный снегопад оставил без электричества район в Алтайском крае.

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