В США женщина почти год хранила тело мужа в морозилке

Она пригрозила убить сотрудников полиции и скорой помощи, если они войдут в её дом.

В США местные власти арестовали женщину, которая, по заявлению свидетеля, почти год хранила в холодильнике тело своего мужа, сообщает издание The Joplin Globe.

Инцидент произошёл в Джоплине (Миссури). Мрачное открытие было сделано после того, как свидетель сказал полиции, что тело Пола Бартона находится в морозильной камере в доме Барбары Уоттерс.

Мужчина сообщил, что супруг Барбары умер 30 декабря 2018 года. Его жена пригрозила очевидцу убийством, если он сообщит об этом, а также, по его заявлению под присягой, она обещала убить полицию, пожарных и работников скорой медицинской помощи, если они попытаются войти в её дом.

Правоохранительные органы заявили, что у женщины есть неуточнённые "психические расстройства" и, как известно, она носит огнестрельное оружие. В настоящее время эксперты планируют сделать вскрытие, чтобы определить причины смерти её мужа.

Барбара Уоттерс арестована, ей может грозить до четырёх лет тюрьмы.