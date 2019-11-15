Из больницы в Техасе выписали мальчика, который родился почти без кожи

На протяжении шести месяцев малышу проводили всевозможные операции, включая трансплантацию кожи. Ещё несколько операций ему предстоит пережить в ближайшем будущем.

Из детской больницы в Техасе выписали Джабари Грея — 10-месячного мальчика, который родился почти без кожи. Врачи провели ему ряд сложных экспериментальных операций по трансплантации кожного покрова. Историю ребёнка и его семьи рассказал телеканал FOX26.

Спустя более шести месяцев операций ребёнок наконец-то вернулся домой. Его мама, Присцилла Мальдонадо, рассказала, что это второй раз, когда ребёнок вообще очутился вне помещения. Первый был, когда его транспортировали из Сан-Антонио в Хьюстон, где и находится клиника.

В этом мальчике невероятная сила, раз он способен выдержать всё это Марвин Грей, отец Джабари

С апреля за выздоровление мальчика боролась команда опытных хирургов, отоларингологов, офтальмологов, неонатологов, врачей интенсивной терапии и дерматологов. В мае Джабари перенёс операцию по пересадке кожи, а в сентябре из его лёгких изъяли трубку, позволив малышу дышать самостоятельно.

Перед выпиской семья младенца несколько дней провела с ним в больнице, где врачи учили проводить ребёнку все нужные процедуры.

— Несмотря на то что Джабари понадобится дополнительная помощь в будущем, мы рады, сейчас он может отправиться домой к семье, — говорится в заявлении больницы, которое цитирует Houston Chronicle.

Малыш родился под Новый год с очень редкой патологией: у него не было больших участков кожи на руках, ногах и туловище. Более того, со временем пальчики на конечностях срослись воедино, а руки начали прирастать к телу.

В течение первых месяцев его жизни врачи готовили родителей ребёнка к худшему. Однако в мае ему пересадили трансплантаты, выращенные из его собственной кожи. Подобная технология применяется при пересадке пострадавшим от ожогов, на теле которых не хватает здоровой кожи для традиционных трансплантатов.

Официально диагноз малышу так и не поставлен: даже после многочисленных тестов и анализов врачи всё ещё не знают, почему Джабари родился почти без кожи. Все возможные диагнозы, такие как буллёзный эпидермолис, медиками были исключены.

Ближайшие операции ребёнку проведут на руках и ногах. Сейчас ему установили слуховой аппарат. По мнению врачей, в ходе долгого пребывания в больнице у ребёнка могло скопиться много жидкости в ушах, что повлекло за собой нарушение слуха.