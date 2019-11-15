На Украине ученик выстрелил в одноклассника из пневматической винтовки

В Николаеве школьник случайно выстрелил в одноклассника из пневматического ружья, сообщает пресс-служба Национальной полиции по региону.
Дети играли на перемене в помещении, оборудованном под школьный тир. Восьмиклассник начал баловаться с винтовкой, и она нечаянно выстрелила. Пуля рикошетом попала его товарищу в бок и нанесла непроникающее ранение.
Сотрудник медпункта осмотрела пострадавшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Родители травмированного ребёнка обратились в полицию, в настоящее время решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Ранее Лайф сообщал о том, что московский школьник из ревности расстрелял девушку на свидании: он выстрелил ей в глаз из пневматического пистолета.
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