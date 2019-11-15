В Харькове пожилая пациентка умерла из-за отказа медиков класть её в больницу

В одной из городских больниц Харькова пожилой пациентке отказали в медицинской помощи. В результате она скончалась. Об этом сообщает ИА News Front.

Женщину доставили в медучреждение с гриппом и осложнением в лёгких. Ей сделали кардиограмму, однако после, не объяснив причины, отказали в госпитализации.

— Мне всё равно, вы не будете лежать (в отделении больницы. — Прим. Лайфа), — заявили её дочери сотрудники.

Сама дочь, пытавшаяся доставить мать на лечение, рассказала, что после инцидента отправилась с пенсионеркой в другое медучреждение. Уже в машине скорой помощи ей стало плохо. В больнице ей сделали рентген, стали брать кровь и подняли в палату.

— Она перестала меня узнавать. Её положили под капельницу, и она умерла, — рассказала дочь пенсионерки.

Как видно на кадрах записи, медицинские работники, находящиеся в кабинете, очень холодно отнеслись к пытавшейся добиться справедливости женщине. Они отказались комментировать ситуацию и отправили её говорить с тем сотрудником, с которым она якобы договорилась о госпитализации.