В квартире на западе Москвы произошёл взрыв, есть пострадавшие

Взрыв с последующим возгоранием произошёл в квартире в жилом доме на западе Москвы. Об этом информирует ГУ МЧС России по столице.

— В д. 16 по ул. Удальцова произошёл взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным ведомства, в результате инцидента есть пострадавшие. СМИ сообщают, что их двое.

Всего из дома были эвакуированы 50 человек, ещё 17 спасены. После взрыва началось возгорание на балконах с пятого по седьмой этаж. Пожар уже ликвидирован, его площадь составила 60 квадратных метров.