Эво Моралес заявил, что готов вернуться в Боливию в ближайшее время

Он также призвал вооружённые силы страны "не пачкать руки кровью" и сесть за стол переговоров.

Подавший 10 ноября в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил, что готов вернуться в страну в ближайшее время, чтобы прекратить насилие, сообщает издание El Universal.

— Если моё возвращение в Боливию поможет добиться установления мира в стране, я вернусь прямо завтра, мне больно из-за того, что столько людей погибло, — отметил политик.

Он призвал вооружённые силы страны "не пачкать руки кровью" и приступить к мирным переговорам при посредничестве ООН, католической церкви и стран-добровольцев.

Моралес добавил, что он вернётся на родину, если парламент Боливии не примет его отставку.

Напомним, Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, связанных с его переизбранием на очередной президентский срок. 12 ноября он прилетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Экс-президент Боливии заявил, что решение вице-спикера палаты сенаторов парламента Жанин Аньес взять на себя президентские обязанности является "коварным госпереворотом".