В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 29 километров под землёй. Эпицентр явления находился в 168 километрах к юго-востоку от Манадо. Этот город с населением 452 тысячи человек расположен на острове Сулавеси.
Данных о пострадавших, разрушениях, а также угрозах цунами не поступало.
Ранее украинские учёные спрогнозировали мощное землетрясение в Закарпатье.
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