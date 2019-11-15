В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 29 километров под землёй. Эпицентр явления находился в 168 километрах к юго-востоку от Манадо. Этот город с населением 452 тысячи человек расположен на острове Сулавеси.

Данных о пострадавших, разрушениях, а также угрозах цунами не поступало.

Ранее украинские учёные спрогнозировали мощное землетрясение в Закарпатье.