Суд в Шотландии освободил под залог экс-министра правительства Пучдемона

Суд Эдинбурга освободил под залог бывшего министра правительства Пучдемона Клару Понсати, которая добровольно сдалась властям, об этом сообщило агентство Press Association.
Власти Испании дважды выдали европейский ордер на её арест и потребовали экстрадиции, 14 ноября экс-политик, проживающая на территории Шотландии и преподающая в Сент-Эндрюсском университете, оказалась под стражей.
В этот же день состоялось судебное заседание, на котором суд решил не оставлять Понсати в заключении до решения о выдаче испанскому правительству. Следующее заседание состоится 12 декабря, но оно будет процедурным. Основное рассмотрение дела начнётся весной.
18 октября Лайф сообщал о том, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывался в Бельгии после выдачи ордера на его арест в Испании, добровольно сдался властям Брюсселя.
Напомним, Пучдемон стал самым известным правителем Каталонии, когда в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум 1 октября и даже подписать декларацию о независимости региона. Однако это вызвало неодобрение со стороны Мадрида, в результате чего Пучдемон был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию.
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