В России могут запретить добавлять в водку золотые хлопья и ванилин

Это связано с введением новых стандартов ЕАЭС к 2021 году. Эксперты отмечают, что нововведение может сократить рынок алкогольной продукции в России.

В России могут запретить производство водки с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сводную таблицу замечаний к документу от рабочей группы по спиртовой и ликёро-водочной продукции при Росалкогольрегулировании.

Основанием для этого служит новый техрегламент ЕАЭС, который вступит в действие в 2021 году. Согласно ему, в водку нельзя будет включать золотые и серебряные хлопья, медали, марки, а также ванилин и продукты пчеловодства.

Текущие ГОСТы позволяют добавлять в спиртные напитки элементы декора весом до трёх граммов, например для создания оригинальных бутылок к памятным датам.

Если водка с золотом и медалями не такое распространённое явление, то запрет на синтетический ванилин может значительно сократить рынок алкогольной продукции, поскольку он давно используется для смягчения напитков и создания новых вкусов. Производители уже призвали Минфин отказаться от подобных ограничений.

Ранее Лайф сообщал, что учёные изобрели технологию для добычи водки из воздуха.