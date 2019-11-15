В Польше осквернили захоронения украинских националистов

Полиция Польши возбудила уголовное дело в связи с осквернением могил украинских националистов в селе Пикуличи. Об этом сообщает издание Polskie Radio.

На украинском кладбище в Пикуличах захоронены узники лагеря для военнопленных Украинской повстанческой армии (УПА)* и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны сражались с поляками против россиян.

Отмечается, что инцидент произошёл 1 ноября. Неизвестные покрасили белой и красной краской могильные плиты. Одна из двух плит — братское захоронение останков 47 солдат и других лиц, эксгумированных и перезахороненных в 2000 году.

Полиция обнаружила на могилах следы краски и возбудила уголовное дело. В свою очередь Посольство Украины в Польше призвало граждан "не поддаваться на провокации" и выложило фотографии могил с подтёками краски.

Похожий случай уже произошёл в Польше в 2016 году. Тогда на одном из польских кладбищ у границы с Незалежной тоже разрушили памятник украинским националистам.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.