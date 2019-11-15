Ветеринары из Сингапура издевались над животными и снимали это на видео

Об инциденте стало известно руководству клиники, с авторами ролика провели беседу и потребовали удалить записи из соцсетей.

В Сингапуре врачи ветеринарной клиники Ohana VetCare жонглировали кусочками плоти животных и издевались над прооперированным питомцем, снимая это на видео, сообщает издание Daily Mail.

Одна из девушек хлопала в ладоши над головой у кошки, у которой отрезаны и зашиты уши, пугая без того травмированную пушистую пациентку.

Ролик быстро разлетелся по Сети, вызвав бурю негодования у пользователей, его увидело и руководство клиники.

— Видео показало совершенно неприемлемое поведение для людей, работающих в ветеринарной помощи, где нашей главной целью всегда является обеспечение благополучия всех животных, — отметили в Ohana VetCare.

С авторами видеозаписей была проведена беседа, и ветеринаров попросили удалить ролики со своих страниц в соцсетях.