До 21 миллиона рублей: сколько берут российские звёзды за концерт в Новый год

Звёзды российской эстрады рассказали, за какой гонорар они готовы выступить в новогоднюю ночь. А кто-то даже за баснословные деньги петь отказался. Прайс поп-исполнителей опубликовал портал "Дни.ру".

За 45 минут своего выступления певица Наргиз Закирова берёт почти два миллиона рублей. В два раза больше потребует Полина Гагарина — порядка 3,5 миллиона. За ту же сумму в новогоднюю ночь готов выступить Дима Билан.

Светлана Лобода споёт за пять миллионов — такая плата за её выступление действительна только в России. Для зарубежных поклонников эта сумма будет выше, однако её точный размер не указывается.

От семи миллионов за знаменитую "Рюмку водки на столе" берёт Григорий Лепс. Однако всем перечисленным российским звёздам далеко до Аллы Пугачёвой и группы "Ленинград".

Стартовая цена на выступление Примадонны — 21 миллион рублей. И то не в новогоднюю ночь, а просто в праздничные дни. В сам Новый год певица выступать отказывается.

За такую же сумму споёт и сыграет "Ленинград" под предводительством Сергея Шнурова. Правда, за эту сумму команда готова выступить в саму праздничную ночь.