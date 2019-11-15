США пригрозили Египту санкциями в случае закупки у России истребителей Су-35

Это заявление было сделано в преддверии визита в Египет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео заявили министру обороны Египта Мухаммеду Заки, что Египет могут ждать последствия в случае покупки у России истребителей СУ-35, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Представители Соединённых Штатов подчеркнули, что подобные действия затруднят сотрудничество двух стран в сфере обороны, против Каира могут быть введены санкции.

Отмечается, что такое заявление было сделано в преддверии визита в Египет министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее Лайф сообщал о проведении первых российско-египетских учений войск ПВО "Стрела дружбы".