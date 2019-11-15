Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже

Главврачи медучреждений Амурской области сообщили, что угрозы для жизни троих пострадавших, госпитализированных после стрельбы в благовещенском колледже, нет. При этом двое из них остаются в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

— Угрозы для жизни [двоих раненых, находящихся в Амурской областной детской клинической больнице] на данный момент мы не видим, — цитирует пресс-служба главврача областной ДКБ Руслана Белоуса.

Оба эти пациента прооперированы. Один из них в отделении детской политравмы в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, второй в тяжёлом состоянии в реанимации.

Находящийся в городской больнице раненый также прооперирован, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. По данным СМИ, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введён в медикаментозный сон.

Напомним, стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое получили ранения.

Лайф публикует кадры с места стрельбы в колледже в Благовещенске