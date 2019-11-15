Предприниматели просят законодательно закрепить невозвратные тарифы в отелях РФ

Это позволит снизить цену бронирования на 20% из-за отмены заложенного в стоимость потенциального отказа.

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила законодателям ввести "невозвратные тарифы" в отелях России, об этом сообщает газета "Коммерсант".

Инициатива представлена в Минэкономразвития в рамках плана "Трансформация делового климата". Отмечается, что такая мера позволит снизить цену бронирования на 20–30%.

В настоящее время клиент гостиницы может в любой момент отказаться от заказанного номера, при этом отель имеет право взыскать только собственные расходы, не более стоимости одних суток проживания. Многие отельеры закладывают в стоимость брони потенциальный отказ.

В рамках нововведения было предложено возвращать средства только в случае крайних обстоятельств.

Как отметили в "Опоре России", предложение должно быть рассмотрено ведомствами до конца декабря, после этого оно будет доработано и представлено в кабмин. Однако в Роспотребнадзоре изданию пояснили, что пока невозвратные тарифы противоречат закону.

Ранее Лайф сообщал, что в России резко упали цены на номера в отелях.