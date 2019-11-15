На юге Сахалина затопило грузовой порт — видео

На юге Сахалина во время шторма затопило Корсаковский грузовой порт, являющийся ключевым для региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на диспетчерскую порта.

— Территория порта из-за сильного шторма в море затоплена почти до железной дороги. Однако его инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала, — отметили в диспетчерской.

Сообщается, что все суда заблаговременно покинули порт. Среди работников порта также никто не пострадал.

По словам источника, вода медленно уходит с территории Корсаковского порта, однако уровень воды всё ещё составляет порядка полуметра.

В настоящее время в зоне шторма в регионе находится 12 муниципальных образований. Закрыты паромная переправа Ванино — Холмск, междугороднее автобусное сообщение, в аэропорту Южно-Сахалинска несколько самолётов задержаны на взлёт и посадку.