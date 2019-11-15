Москва прокомментировала предложенную Киевом резолюцию по Крыму, принятую ООН

Россия не препятствует доступу представителей организации на полуостров, однако предоставит его на общих для всех регионов страны основаниях.

Принятая ООН резолюция, предложенная Украиной, ограничивает доступ международных представителей в Крым, заявил зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин, комментируя представленный Украиной и рядом других стран проект резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Россия не препятствует доступу ООН в Крым, однако будет рассматривать запросы только на основаниях, общих для всех российских регионов.

— Что же мешает Организации Объединённых Наций? Ответ прост: именно эта резолюция. Заставляющая перемещаться в несуществующую "Автономную Республику Крым, Украина", — заметил Кузьмин.

Третий комитет ГА ООН принял этот документ, за него проголосовало 67 стран, 23 выступили против, 82 государства воздержались. Страны Евросоюза и США поддержали резолюцию.

Ранее в МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН по спору с Украиной и подчеркнули, что суд отклонил одно из ключевых требований, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство — спонсор терроризма в Незалежной.