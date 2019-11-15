Женщина поранила мужа каблуком во время интимных игр, и её арестовали за насилие

Стесняясь настоящей причины травмы, "преступница" сказала медикам, что избила возлюбленного.

Пользовательница Reddit во время интимных игр случайно ударила мужа каблуком. У него началось кровотечение, и пришлось вызывать скорую. Смущённая жена соврала медикам, что подралась с любимым. Те вызвали полицию, которая арестовала женщину по обвинению в насилии.

Девушка под ником WorkingWife4 рассказала, что её муж занимается домашним хозяйством, в то время как она сама работает.

Как-то раз, в очередной раз играя с мужем, она позволила ему поцеловать свою ногу. Но девушка сделала неловкое движение и сильно ударила его каблуком в спину. Из-за начавшегося кровотечения паре пришлось вызвать скорую. Постеснявшись рассказать медикам, что было на самом деле, женщина почему-то решила солгать, что попросту избила мужа.

— Они вызвали полицию, и меня арестовали за домашнее насилие, пока мой муж не был выписан из больницы и не смог убедить офицеров в том, что на самом деле произошло. Он был очень смущён, и полиция всё время повторяла ему, что мужчины тоже могут подвергаться жестокому обращению, — поделилась WorkingWife4.

Туфли со сточенными каблуками офицеры всё-таки конфисковали и не собираются возвращать.

Пользователи подняли WorkingWife4 на смех. По мнению большинства из них, эта история слишком смешная, чтобы быть правдой. Однако некоторые комментаторы всё-таки вывели из рассказа определённую мораль.

— В заключение: неважно, насколько это будет стыдно, лучше всегда говорить правду. Как минимум в таком случае тебя не арестуют, — написал пользователь под ником qyjq.

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