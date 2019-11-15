В Совфеде ответили на предложение Лукашенко по границе

Российский сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе РФ и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан других стран, о которых ранее заявлял президент соседнего государства Александр Лукашенко.

По словам парламентария, которые цитирует "360", этот участок границы открыт лишь для граждан Союзного государства, там действует особая пограничная зона.

— Пункты пропуска для иностранцев, въезжающих на территорию России, известны, это Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей, — пояснил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пустят дальше даже при наличии российской визы. Он предложил пересмотреть данный вопрос при продлении договора.

По мнению сенатора, Лукашенко вправе требовать изменения документов о границе, но работать над ними будут внешнеполитические ведомства и пограничные службы обеих стран.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что иностранцы не могут въехать в РФ через территорию страны. Сотрудники российских пограничных служб возвращают их и рекомендуют ехать через границу с Латвией.

Договор между Минском и Москвой по охране границ заканчивается в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что намерен внести изменения в этот документ.