В ЯНАО жителей аварийных домов переселили в новостройки с плесенью

На Ямале жителей аварийных домов переселили в новостройки, где стены с приходом холодов покрылись плесенью, сообщает URA.ru.
Пользователи соцсетей разместили фотографии чёрного налёта на потолке в доме № 112 по улице Рабочей города Ноябрьска и выразили своё недовольство.
А вы ожидали лучшего? Стены пустые, за обшивкой ничего... зато с виду красивые
Елена Николаева
Дом был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. В администрации прокомментировали, что от жителей не поступало никаких обращений о ненадлежащем состоянии жилья.
Ранее Лайф рассказывал, что для курганских сирот построили дом, но через год его признали аварийным.
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