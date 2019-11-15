В ЯНАО жителей аварийных домов переселили в новостройки с плесенью

В администрации отметили, что жалобы от жильцов на ненадлежащее состояние квартир не поступали.

На Ямале жителей аварийных домов переселили в новостройки, где стены с приходом холодов покрылись плесенью, сообщает URA.ru.

Пользователи соцсетей разместили фотографии чёрного налёта на потолке в доме № 112 по улице Рабочей города Ноябрьска и выразили своё недовольство.

А вы ожидали лучшего? Стены пустые, за обшивкой ничего... зато с виду красивые Елена Николаева

Дом был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. В администрации прокомментировали, что от жителей не поступало никаких обращений о ненадлежащем состоянии жилья.

Ранее Лайф рассказывал, что для курганских сирот построили дом, но через год его признали аварийным.