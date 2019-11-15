Ректорам МГУ и СПбГУ могут разрешить оставаться в должности пожизненно

Госдума рассматривает поправки к законопроекту, из которых следует, что президент России сможет неограниченное количество раз продлевать пребывание ректоров МГУ и СПбГУ в должности. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По действующему на нынешний момент законодательству максимальный возраст ректоров составляет 65 лет. При этом глав МГУ и СПбГУ назначает президент, он может дважды продлить деятельность ректоров этих вузов на пять лет. Изменения предлагают отменить лимит таких "продлений".

Их внесли перед вторым чтением законопроекта о совершенствовании практической подготовки обучающихся. Отмечается, что все авторы поправки — выпускники МГУ.

Уточняется, что ректор СПбГУ Николай Кропачев довольно далёк от предельного ректорского возраста — сейчас ему 60 лет. Во главе СПбГУ он находится с 2008 года. А вот ректору МГУ Виктору Садовничему, который находится в должности с 1992 года, исполнилось уже 80 лет. Его полномочия продлевались в декабре 2009 и декабре 2014 года. То есть количество законных "продлений" на данный момент исчерпано.

Летом журнал Forbes составил рейтинг российских вузов. МГУ занял в нём пятое место.