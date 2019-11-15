Высадка десанта ВКС РФ на брошенном американцами аэродроме в САР попала на видео

На ролике запечатлены также личные вещи и инвентарь, которые были оставлены там в спешке.

Телеканал "Звезда" показал кадры взятия под охрану российской военной полицией аэродрома на севере Сирийской Арабской Республики, где ранее располагалась брошенная американцами база.

На ролике можно увидеть момент высадки военных и приземление десантно-штурмовых вертолётов Ми-35. Также на видео запечатлены личные вещи и инвентарь, которые были оставлены в спешке американскими военными, и инфраструктура базы, включая казарму и тренажёрный зал.

Ранее полевой аэродром в районе Метраса на севере Алеппо перешёл под контроль правительственных сил САР. Рядом с грунтовой взлётной полосой находилась военная база США. Американцы использовали этот аэродром для снабжения своих баз, а также поставляли военную помощь для так называемой умеренной оппозиции.

13 ноября военные США спешно покинули территорию базы. Вертолёты армейской авиации ВКС РФ были оперативно переброшены на аэродром, чтобы не позволить предыдущим хозяевам нанести ущерб взлётно-посадочной полосе, как они это делали ранее. На земле объект взяла под охрану военная полиция.