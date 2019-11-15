Пятница порадует москвичей тёплой солнечной погодой

В пятницу, 15 ноября, погода в Москве существенно не изменится. В столичном регионе ожидается довольно высокая для этого времени года температура воздуха, осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Днём в Москве ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 5−7 градусов, по области — до плюс 3−8 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС отметил, что подобная тёплая солнечная погода препятствует развитию свойственной для поздней осени хандры.