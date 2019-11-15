Россияне рассказали, какой совет они дали бы себе, вернувшись на 10 лет назад

Опрос проводился с 10 по 14 октября 2019 года среди соотечественников в возрасте 30, 40 и 50 лет.

Россияне ответили на вопрос, что бы они посоветовали себе, если бы могли вернуться на 10 лет в прошлое. Соответствующее исследование провела компания Superjob, его результаты находятся в распоряжении ТАСС.

Самый важный совет, который дали бы себе респонденты, будь у них шанс попасть в прошлое, — это больше учиться и быть решительнее. На втором месте оказался совет "всё правильно делаешь, продолжай", а на третьем — пожелание сменить профессию.

Однако это относится к 30-летним опрошенным, а вот 40- и 50-летние уже не дали бы себе соответствующие рекомендации. Они, в свою очередь, вернувшись в прошлое, дали бы себе совет ничего не бояться.

В компании Superjob пояснили, что опрос проводился с 10 по 14 октября 2019 года среди россиян в возрасте 30, 40 и 50 лет.