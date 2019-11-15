Эксперты подсчитали, сколько будут стоить корпоративы в разных городах России

Специалисты отметили, что в преддверии новогодних праздников цены могут значительно измениться.

Организация корпоратива может влететь в копеечку. По подсчётам экспертов, услуги ведущего, музыканта и фотографа на празднике в Москве по самым скромным меркам обойдутся в 10 тысяч рублей. Причём оптимальная стоимость составит 21 тысячу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала "Авито-работа".

— Дороже всего устроить торжество в Москве и Самаре. Скромный праздник обойдётся в этих городах в среднем около 10 000 рублей, — отметили в пресс-службе.

Минимальная стоимость услуг на корпоративе в Москве составит 3229 рублей для ведущего, 4103 рубля — для музыканта и 2744 рубля — для фотографа.

А оптимальный пакет включает в себя услуги ведущего, двух музыкантов, фотографа, двух аниматоров и повара. Он обойдётся столичному заказчику в два раза дороже — в 21 тысячу рублей.

В Самаре минимальный пакет почти равен московскому. Он составил 9943 рубля. Исходя из него, за работу ведущего придётся заплатить 2749 рублей, музыканта — 4821 рубль и фотографа — 2373 рубля.

Самые дешёвые корпоративы можно устроить в Перми и Вологде. Там минимальный пакет услуг составит 4300 рублей.

Как пояснили в пресс-службе "Авито-работа", все указанные цены актуальны на конец ноября. В преддверии новогодних праздников они могут значительно измениться.