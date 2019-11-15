Пропавшую в Крыму 5-летнюю Дашу нашли мёртвой. В убийстве сознался отчим

В ходе допроса мужчина во всём сознался и указал место, где спрятал тело девочки.

Обнаружено тело пропавшей ранее пятилетней Даши. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Выяснилось, что к исчезновению ребёнка был причастен отчим. В ходе допроса он сознался и указал место, где спрятал тело девочки.

— Установлено, что днём 12 ноября мужчина после совершения преступления вывез из дома тело падчерицы, недалеко от места жительства прикопал его землёй, — отметили в заявлении ведомства.

По предварительной версии, подозреваемый попытался создать себе алиби, а позже выехать вместе с младшим сыном из страны, однако сделать этого не удалось, поэтому он сообщил об исчезновении падчерицы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз.

Лайф сообщал, что о пропаже Даши сообщил её отец. По его словам, он оставил ребёнка в доме и уехал по делам, а когда вернулся — дочери дома не было.