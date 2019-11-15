Центробанк отозвал лицензию у дагестанского "Кредитинвеста"

Банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" из Республики Дагестан. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба регулятора. По состоянию на 1 ноября это кредитное учреждение занимало 386-е место в банковской системе страны. Выплаты вкладчикам "Кредитинвеста" начнутся не позднее 29 ноября.

Как поясняет регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Вместе с тем в уполномоченные органы предоставлялась неполная и недостоверная информация о банковских операциях, подлежащих обязательному контролю.

Отметим, что на сайте "Кредитинвеста" сообщается, что в нём обслуживаются все наиболее крупные компании Республики Дагестан: ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", ОАО "МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго", ООО "Горская строительная компания", ОАО "Даггаз" и многие другие.