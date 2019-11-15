Врач рассказал, как избежать депрессии из-за дефицита солнца зимой

Он подчеркнул, что недостаток солнечного света в холодное время года провоцирует также ухудшение настроения и снижение качества сна.

Восполнить недостаток солнечного света, возникающий в осенне-зимний период, помогут специальные лампы. Об этом рассказал глава Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова врач-сомнолог Александр Калинкин.

Специалист отметил, что при дефиците света в организме нарушается процесс выработки мелатонина. Из-за этого начинаются сезонные депрессии, ухудшается настроение и снижается качество сна. Врач подчеркнул, что исправить положение с помощью витаминов "фактически невозможно".

Чтобы справиться с недостатком солнечного света, он посоветовал людям подольше находиться на солнце и приобрести специальные лампы для помещений.

— Сейчас уже созданы специальные лампы освещения, которые имитируют солнечный свет, и даже небольшой сеанс продолжительностью 30–40 минут с утра в значительной степени позволяет восстановить выработку мелатонина. Существует даже специальная рама оконная, которая тоже имитирует свет, — приводит слова сомнолога ТАСС.

Калинкин отметил, что во время сна количество света в помещении нужно ограничивать. При этом он сделал исключение для тех людей, которых беспокоят тревожные расстройства, и посоветовал им остановить свой выбор на красном, оранжевом или жёлтом освещении.

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