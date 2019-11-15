СК начал проверку после столкновения двух самолётов в Шереметьево

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Фото © LIFE

В аэропорту уже работают следователи, организован комплекс проверочных мероприятий.

<p>Фото © LIFE</p>

Следственные органы заинтересовались утренним ЧП в столичном аэропорту Шереметьево, где прилетевший из Минска Airbus A-320 авиакомпании "Аэрофлот" крыльями задел другой лайнер.

— Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в связи с авиационным событием в столичном аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка, сообщили Лайфу в ведомстве.

В настоящее время в аэропорту работают следователи управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, что само столкновение произошло при движении по рулёжной полосе около 7:30 утра. В результате инцидента никто не пострадал. Оба самолёта получили незначительные повреждения. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места происшествия.

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